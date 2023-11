Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht in Eiterfeld - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am Dienstag (21.11.2023) ereignete sich auf dem Parkplatz der VR Bank in der Bahnhofstraße in Eiterfeld eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug, einen schwarzen Skoda Fabia, auf dem Parkplatz im hinteren Bereich der VR Bank im Zeitraum zwischen 09.00 und 12.00 Uhr abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der hinteren linken Fahrzeugtür fest. Vermutlich wurde das geparkte Fahrzeug beim Ausparken gestreift. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652-96580, jede anderen Polizeidienststelle oder im Internet über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell