Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 37-jähriger Julian M. aus Homberg (Ohm) vermisst

Homberg (Ohm) (ots)

Die Polizei sucht nach Julian M. aus Homberg (Ohm). Der 37-Jährige wird seit Samstag (18.11.) vermisst. Er wurde zuletzt in Homberg (Ohm) mit einem Klapp-E-Bike gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Julian M. ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer orientierungs- und hilflosen Lage befinden. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: 186 Zentimeter groß und schlank. Er hat dunkle verfilzte Dreadlocks. Julian M. hat folgende Tätowierungen: einen Smiley am rechten Hals, einen Drachen am rechten Unterarm und einen Frosch am linken Bein.

Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell