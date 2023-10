POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 07.10.2023

Polizei Salzgitter

Einbruchdiebstahl

Zwischen Donnerstag, 05.10.23, 15:30 Uhr und Freitag, 06.10.23, 05:30 Uhr kam es in Edemissen in der Gifhorner Straße zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Lagerhalle. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Tür aufgehebelt und verschiedene Werkzeuge entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 1200 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz, Urkundenfälschung Am 06.10.23 um 13:50 Uhr wurde im Bereich des Schwarzen Wegs ein 27jähriger mit einem Motorroller (bis 50km/h) kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Das angebrachte Kennzeichen war zudem nicht aktuell und für einen anderen Roller ausgegeben. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Der Roller wurde beschlagnahmt. Erlöschen der Betriebserlaubnis Am 06.10.23 um 07:50 Uhr wurde in der Schäferstraße in Peine ein 62jähriger mit seinem Audi A 3 kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Beleuchtungseinrichtungen nicht den Vorschriften entsprachen. Die Weiterfahrt wurde nach Hause und zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis wurde genehmigt, alle weiteren Fahrten wurden untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am 06.10.23 um 15:10 Uhr wurde im Bereich der Marktstraße in Hohenhameln ein 23jähriger mit einem e-scooter angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt, Strafverfahren wurden eingeleitet. Fahren unter Alkoholeinfluß Am 06.10.23 um 20:15 Uhr wurde in der Harberstraße in Hohenhameln ein 40jähriger mit einem VW Golf angehalten. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

