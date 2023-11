Polizei Dortmund

POL-DO: Weihnachtsstadt Dortmund - Polizei und Stadt setzen auf bewährte Konzepte

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Dortmund und der Stadt Dortmund.

Am 23. November ist es wieder soweit, die Dortmunder Weihnachtsstadt öffnet zum 124. Male ihre Pforten. Bis zum 30. Dezember strömen mehr als zwei Millionen Menschen in Dortmund über einen der größten und schönsten Weihnachtsmärkte Europas.

In gewohnter Manier hat die Polizei Dortmund zusammen mit der Stadt Dortmund auf ein Sperr- und Sicherheitskonzept zurückgegriffen und gemeinsam mit dem Veranstalter der Weihnachtsstadt weiterentwickelt. Das Sperrkonzept besteht erneut aus mobilen und stationären Sperrungen sowie einem Verkehrsleitsystem. Dieses wird ergänzt um ein LKW-Einfahrtverbot für den inneren Wallring (nicht für den Wall selbst). Die Zufahrt für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 t wird dann in der Zeit vom 23. November bis 30. Dezember, täglich von 13 bis 23 Uhr nicht möglich sein. Zum Jahreswechsel gilt das Einfahrtverbot für LKW in dem inneren Wallring vom 31. Dezember, 13 Uhr, bis zum 01. Januar 2024, um 06 Uhr.

Neben der gewohnten Präsenz und Ansprechbarkeit für die Besucherinnen und Besucher werden auch wieder Beamte in ziviler Kleidung für Sicherheit sorgen, um insbesondere Taschendieben das Leben schwer zu machen. Als fixe Anlaufpunkte dienen sowohl die Mobile Wache am üblichen Standort (Markt/Westenhellweg) sowie die Citywache in der Reinoldistraße.

Zur Bekämpfung des Taschendiebstahls werden Kriminalbeamte in zivil gezielte Taschendiebstahlstreifen durchführen: Hier geht es nicht nur um das Erkennen von Tatverdächtigen, sondern auch um die Beratung und Sensibilisierung der Besucherinnen und Besucher. Weitere Informationen finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Neben diesen Maßnahmen wird die Polizei auch ihre Kräfte aus den weiterhin laufenden Schwerpunkteinsätzen in der Innenstadt mit einbeziehen und so flexibel auf potenzielle Gefahren oder Störungen der öffentlichen Sicherheit reagieren. Wie im Jahr zuvor erhält die Polizei Dortmund wieder internationale Unterstützung. 2022 waren es Kollegen aus Spanien, in diesem Jahr ist es ein Kollege aus Rumänien.

"Ich finde es sehr beruhigend, wenn man sich auf Menschen verlassen kann, die schon viele große Einsätze, wie den Weihnachtsmarkt, bewältigt haben. Und diese trotzdem nicht als Routine ansehen, sondern an jeden dieser Einsätze wieder und wieder professionell herangehen. Mit dem Blick auf die aktuellen Konflikte in der Ukraine und in Israel weiß ich das hohe Gut unserer Sicherheit und Freiheit ganz besonders zu schätzen. Ich appelliere daher an jede Besucherin und jeden Besucher unserer Stadt und unseres Weihnachtsmarktes: Halten Sie weiterhin fest zusammen, lassen Sie sich nicht von Hass und Hetze mitreißen. Vor allem, genießen Sie eine ruhige und friedliche Weihnachtszeit," so Polizeipräsident Gregor Lange zum Beginn des Weihnachtsmarktes.

Gleich einen Tag nach der offiziellen Eröffnung der Weihnachtsstadt (24. November) bietet sich eine schöne Gelegenheit, um mit der Polizei Dortmund ins Gespräch zu kommen. Coffee with a Cop: von 10 bis 16 Uhr auf der Südseite des Hansaplatzes. Zwischen 13 und 14 Uhr wird auch Innenminister Herbert Reul die Gelegenheit für einen Besuch nutzen. Hier finden Sie mehr zu dem Termin: https://dortmund.polizei.nrw/termine/coffee-with-a-cop-auf-dem-hansaplatz

