Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wiederholt Diebstähle von fest eingebauten Navigationssystemen

Mannheim (ots)

Zu gleich mehreren besonders schweren Fällen von Diebstahl kam es im Stadtgebiet Mannheim in der Nacht von Sonntag auf Montag, in der Zeit von 20 Uhr bis 07 Uhr. Zum einen schlugen in Feudenheim, in der Schwanenstraße ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Scheibe eines BMW ein. Aus diesem entwendeten sie das fest eingebaute Navigationssystem, sowie das Lenkrad inclusive Airbag. In Neuostheim, in der Laiblstraße schlug eine unbekannte Täterschaft ebenfalls eine Scheibe ein und bauten das fest eingebaute Navigationssystem aus. Das Lenkrad blieb unberührt. In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit von 20:30 Uhr bis 06 Uhr, kam es in Sandhofen und in der Ballonstraße zu zwei weiteren besonders schweren Fällen von Diebstählen von Navigationsgeräten aus Pkws der Marke BMW. Auch hier wurden wieder die Scheiben eingeschlagen, umso ins Fahrzeuginnere zu gelangen und unter anderem das Navigationssystem, den Bordcomputer und weiteres Zubehör auszubauen und zu entwenden.

Der Sachschaden in allen Fällen beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

In allen Fällen wurden die Spezialisten der Kriminaltechnik zur Spurensicherung herangezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich unter dem Hinweistelefon der Kriminalpolizei, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

