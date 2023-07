Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Einbruch in Familienzentrum - Zeugenaufruf

Edingen-Neckarhausen (ots)

In der Zeit von Freitag bis Montag brach ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Familienzentrum in der Kolpingstraße ein. Hierzu hebelten der oder die Täter die Terrassentür auf, begaben sich zum Büro des Anwesens und hebelten diese Tür ebenfalls auf. Dort wurde aus einem Tresor Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Der Polizeiposten Edingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu der Tat oder dem/den Tätern machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06203-892029 zu melden.

