POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Brand in der Fliederstraße

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1116 In Dortmund sind am heutigen Dienstag (21. November) falsche Wasserwerker unterwegs. Die Polizei warnt deshalb vor dieser Masche. Mindestens zweimal konnten Betrüger heute schon Beute machen. Der erste Fall ereignete sich gegen Mittag in der Straße Am Dieckhof, der zweite gegen 16 Uhr in der Heinrichstraße. In beiden Fällen waren ...

mehr