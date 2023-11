Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Jena (ots)

Dienstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, informierten Zeugen über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor dem Westbahnhof. Zuvor waren zwei Personengruppen, welche aus jeweils fünf Männern bestanden, verbal aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf stieß ein Täter seinen Kontrahenten zu Boden. Im Anschluss traten und schlugen zwei weitere Täter auf den am Boden liegenden Mann ein. Im Anschluss entfernten sich beide Gruppierungen in unterschiedliche Richtungen. Bei Eintreffen der Beamten war keine involvierte Person mehr vor Ort. Auch eine Nahbereichsfahndung erbrachte nicht das Feststellen eines Beteiligten. Eine Personengruppe entfernte sich in Richtung Magdelstieg, wobei die Personen allesamt dunkel gekleidet waren. Die andere Gruppierung, von denen eine Person eine helle Jogginghose sowie eine olivgrüne Jacke und eine Person eine dunkle Jogginghose mit einer schwarzen Jacke trug, entfernte sich in Richtung Rathenaustraße. Für die weiteren Ermittlungen zum Tatgeschehen sucht die Polizei Jena nunmehr Zeuge. Hinweise werden telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 297886/2023, entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell