Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl vollstreckt: Vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis führt zu 5 Monate Freiheitsstrafe

Weißenfels (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg kontrollierten am Montag, den 26. Juni 2023 gegen 11:50 Uhr einen 53-Jährigen auf dem Bahnhof in Weißenfels. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Halle, Zweigstelle Naumburg den Herren per Vollstreckungshaftbefehl seit dem 30. Mai 2023 sucht. Keinen Monat später klicken nun die Handschellen. Wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde er zuvor im Dezember des vergangenen Jahres durch das Landgericht Halle/Saale zu fünf Monate Freiheitsstrafe verurteilt. Der Verurteilte hat sich, trotz der ergangenen Ladung, jedoch nicht dem Strafantritt gestellt. Folglich erging der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem deutschen Staatsangehörigen, nahmen ihn fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Die ausschreibende Behörde wurde über den vorerst neuen Aufenthaltsort des Mannes entsprechend unterrichtet.

