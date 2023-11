Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Eschbergerweg - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am 10. November 2023 ereignete sich in der Zeit von 07:45 bis 12:00 Uhr im Eschbergerweg in Saarbrücken ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der bislang unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin streifte mit seinem/ihrem Fahrzeug beim Vorbeifahren in Richtung Mainzer Straße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dabei entstand Sachschaden auf der linken Seite des abgestellten Pkw der Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel. 0681/9321-233, oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

