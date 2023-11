Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verhaftung eines gesuchten Einbrechers sowie seiner Komplizin

Saarbrücken (ots)

Am Mittag des 06.11.2023 konnte durch die PI Saarbrücken-Stadt ein gesuchter Einbrecher nach langwierigen Ermittlungen verhaftet werden. Es handelt sich hierbei um einen 28-jährigen Saarbrücker, welcher vermutlich insbesondere für eine Vielzahl von Einbruchsdelikten im Bereich der Saarbrücker Innenstadt (Bahnhofstraße, Diskonto-Passage und Umgebung) verantwortlich sein könnte. Darüber hinaus konnte eine 29-jährige Komplizin vorläufig festgenommen werden, bei welcher die Annahme besteht, dass diese beim Verkauf des Diebesguts behilflich war.

Die Verhaftung des Gesuchten wurde von einem aufmerksamen Passanten unterstützt, welcher, getrieben von einem hohen Maß an Zivilcourage, die Flucht des Gesuchten kurzzeitig unterband, sodass die Festnahme erfolgen konnte. Der Passant zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Der männliche Tatverdächtige wurde am 06.11.2023 dem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl verkündete und in Vollzug setzte. In der Folge wurde er der JVA Saarbrücken zugeführt. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.

Auch gegen die Komplizin wurde am 07.11.2023 ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Sie wurde der JVA Zweibrücken zugeführt.

