In den frühen Donnerstagmorgenstunden (12.10.) brannte ein PKW im Lübecker Stadtteil St. Gertrud vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Lübecker Kriminalpolizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht Zeugen.

Gegen 02:50 Uhr vernahmen Anwohner der Straße Behaimring einen lauten Knall sowie Feuerschein aus dem Bereich eines Parkplatzes und informierten die Polizei. Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand ein VW Lupo in Vollbrand. Durch den schnellen Löscheinsatz der Berufsfeuerwehr Lübeck konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere PKW verhindert werden.

Ein daneben abgestellter VW Tiguan wurde aufgrund der Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. An einem gegenüber parkenden Mercedes waren Lackschäden erkennbar, die durch umherfliegende Glassplitter der Heckscheibe des brandbetroffenen VW Lupo entstanden sein dürften.

Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf 10.000 Euro geschätzt.

Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die weitere Angaben zum Geschehen sowie zu zwei männlichen Personen machen können. Selbige sollen sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches fluchtartig zu Fuß in Richtung der Brandenbaumer Landstraße entfernt haben. Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer 0451-131 0 oder per E-Mail an K11.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de erbeten.

