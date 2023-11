Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Am frühen Dienstagabend befuhr eine 55jährige mit ihrem Renault die Erfurter Straße stadtauswärts. Zur gleichen Zeit befuhr ein 61jähriger mit seinem Skoda die Damaschkestraße und bog nach links in die Erfurter Straße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Renault, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, wobei die Renault-Fahrerin zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wurde auf 12000 Euro beziffert.

