Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brände in zwei Scheunen - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Bad Berleburg-Raumland (ots)

Gestern Morgen (20.02.2023) ist der Polizei gegen 05.30 Uhr ein Brand in der Raumländer Straße in Bad Berleburg-Raumland gemeldet worden. Dort war auf dem Dachboden einer Scheune ein Feuer entdeckt worden, welches durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro. Während der Löscharbeiten wurde in einer zweiten Scheune, die sich in der Nähe befand, eine weitere Brandstelle entdeckt, die aber bereits wieder erloschen war. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass beide Brände vorsätzlich gelegt wurden und sucht nun Zeugen, die in den Stunden vor der Brandentdeckung etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Berleburg unter 02751/909-0 entgegen.

