POL-SI: Kontrolle über PKW verloren: Rund 5.000 Euro Sachschaden nach Unfall - #polsiwi

Siegen (OT Kaan-Marienborn) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (17.02.2023) sind in Kaan-Marienborn vier Personen schwer verletzt worden. Der Bus war gegen 20:20 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs in Richtung Feuersbach, als er kurz vor der Kreuzung Breitenbacher Straße/Hauptstraße nach links in eine Busbucht abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang übersah der 36-jährige Fahrer den entgegenkommenden PKW ...

