Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte erbeuten Bargeld bei Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (10.10.2023) zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr verschafften sich unbekannte Personen mutmaßlich über die gekippte Balkontür Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Böblingen. Dort durchsuchten und verwüsteten die Unbekannten zwei Schlafzimmer, brachen ein weiteres verschlossenes Zimmer auf und erbeuteten schließlich Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

