POL-LB: Nachmeldung zu Herrenberg: Reizgas in Schule löst größeren Einsatz der Rettungskräfte aus

Aufgrund des Versprühens von Reizstoff kam es am Montag (09.10.2023) gegen 08:45 Uhr zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräfte an einer Schule in der Berliner Straße in Herrenberg (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5621689). Noch am selben Tag gestand ein 13-jähriger Schüler seinen Eltern, den Reizstoff versprüht zu haben. Er gab an, ein Reizgassprühgerät in der Nähe einer Bushaltestelle gefunden und es anschließend aus Neugier in der Jungentoilette der Schule ausprobiert zu haben.

