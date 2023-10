Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: BMW und Fiat mit Flüssigkeit übergossen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die sich in der Nacht zum Mittwoch (11.10.2023) in der Ditzenbrunner Straße in Ditzingen ereignete. Ein noch unbekannter Täter übergoss zwei geparkte PKW, einen BMW und einen Fiat, mit einer unbekannten Flüssigkeit. Hierbei könnte es sich um Farbe handeln. Ob die Flüssigkeit einen Sachschaden an den Fahrzeugen hinterlässt, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

