Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Einbruch in Schule

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (09.10.2023) 19.30 Uhr und Dienstag (10.10.2023) 06.30 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in eine Schule in der Berkenstraße in Holzgerlingen ein. Indem er ein Fenster aufhebelte, konnte er sich Zutritt in das Lehrerzimmer verschaffen. Dort brach er mehrere Schließfächer auf und durchsuchte diese. Der Inhalt einer Kaffeekasse, bestehend aus einem dreistelligen Bargeldbetrag, fiel ihm hierbei in die Hände. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 700 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell