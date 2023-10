Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Hoher Sachschaden nach Unfall in der Kringstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 23.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag (09.10.2023) gegen 12:00 Uhr an der Kreuzung Kringstraße und Gewerbestraße in Steinenbronn. Ein 82-jährige Skoda-Lenker befuhr die Kringstraße und wollte links in die Gewerbestraße einbiegen. Vermutlich übersah er hierbei einen auf der Vorfahrtstraße befindlichen 60-Jährigen in einem Fiat Ducato, wodurch es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda nach links abgewiesen und stieß dabei mit einem an der Haltelinie wartenden Hyundai zusammen, der von einer 36-jährigen Frau gelenkt. Der Skoda und der Fiat Ducato mussten abgeschleppt werden.

