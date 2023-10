Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Steinheim an der Murr: Übermüdung führt zu knapp 26.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen (09.10.2023), gegen 07.15 Uhr, war es einem 39 Jahre alten Ford Transit-Lenker, der gemeinsam mit einem 23 und einem 20 Jahre alten Mann die Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart befuhr, vermutlich aufgrund von Übermüdung nicht möglich den LKW sicher zu führen, so dass er letztlich in einen Unfall verwickelt war. Zunächst kam der 39-Jährige zwischen dem Parkplatz Wunnenstein-West und der Anschlussstelle 81 nach rechts von Fahrbahn ab und kollidierte mit den Schutzplanken. Anschließend fuhr er in Schlangenlinien über die vorhandenen Fahrspuren und dann auf den Parkplatz Kälbling-West auf. Dort rammte er zwei geparkte Renault Master. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Renault weiter nach vorne katapultiert und prallte noch gegen zwei weitere LKW desselben Typs. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 26.000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung dauern an.

