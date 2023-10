Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Fenster einer Schule eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (06.10.2023) 17:00 Uhr und Montag (09.10.2023) 09:00 Uhr beschädigten unbekannte Personen mit Steinen zwei Fensterscheiben einer Schule in der Goerdelstraße in Korntal. Der Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 839902-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Korntal-Münchingen zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell