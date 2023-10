POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht - Ampelanlage beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (09.10.2023) kam es gegen 08:45 Uhr zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften an einer Schule in der Berliner Straße in Herrenberg. Vermutlich hatte eine noch unbekannte Person den Reizstoff kurz zuvor in der Jungentoilette versprüht. Als ein Schüler hierauf die Toilette betrat, verspürte er Reizungen der Atemwege. ...

