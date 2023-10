POL-LB: Steinheim an der Murr: gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Montag (09.10.2023) wurde aus einem Pferdestall in der Straße "Beim Hasenkreuz" in Möglingen ein Pferd mutmaßlich entwendet. Während der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen am Montagmorgen meldeten bereits mehrere Zeugen einen Reiter ohne Sattel, der zunächst in Möglingen über die Felder in Richtung Schwieberdingen ritt. Der ...

mehr