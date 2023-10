LPI-GTH: Berauscht

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere bislang Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und gestern, 08.45 Uhr widerrechtlich auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Kurhausplatz". Hier öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster und drangen in den Keller des Gebäudes ein. Anschließend versuchten der oder die unbekannten Personen eine Zwischentür gewaltsam zu öffnen, was allerdings misslang. Entwendet wurde nichts, allerdings ...

mehr