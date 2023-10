LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Sichtlich alkoholisiert wurde am Montagabend ein Radfahrer in der Waldstraße gestoppt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 51-Jährigen ein Atemalkoholwert von 2,04 Promille gemessen. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Nach der Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. (ml) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

