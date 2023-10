Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wartburgkreis (ots)

Am Dienstagmittag befuhr eine 26-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die B19 von Wilhelmsthal kommend in Richtung Eisenach. Auf der Höhe des Parkplatzes "Hohe Sonne" bremste ein vorausfahrendes Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte die 26-jährige Peugeot Fahrerin zu spät und fuhr dem haltenden Fahrzeug auf. Hierbei verletzte sich die junge Dame selbst. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden in einem mittleren vierstelligen Betrag.(cm)

