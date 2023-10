LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Arnstadt (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Lehmgrube" drangen Unbekannte gewaltsam ein. Aus dem Gebäudeinneren wurden anschließend unter anderem Werkzeuge, Zapfanlagen sowie ein Flachbildfernseher entwendet. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 10.000 Euro. Außerdem wurde ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro verursacht. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 25. September, 16.30 Uhr ...

