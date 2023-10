Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Wohnhaus eingedrungen - Zeugensuche

Arnstadt (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Lehmgrube" drangen Unbekannte gewaltsam ein. Aus dem Gebäudeinneren wurden anschließend unter anderem Werkzeuge, Zapfanlagen sowie ein Flachbildfernseher entwendet. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 10.000 Euro. Außerdem wurde ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro verursacht. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 25. September, 16.30 Uhr und gestern, 14.10 Uhr verübt. Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Tätergruppierung handelte ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0256949/2023) entgegen. (jd)

