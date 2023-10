Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit geparkten Ford zusammenstoßen und dabei leicht verletzt

Osthausen-Wülfershausen, Schulstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Montag, den 02.10.2023 gegen 21:30 Uhr befuhr ein 15-jähriger Mopedfahrer mit seiner Simson die Schulstraße in Osthausen in Richtung Wülfershäuser Straße. Hierbei fuhr er auf einen am Straßenrand geparkten und unbesetzten Pkw Ford auf. Der 15-jährige Mopedfahrer sowie dessen 15-jährige Mitfahrerin kamen dadurch zu Fall und verletzten sich dabei. Mittels Rettungswagen wurden beide Personen anschließend ins IKK Ilmenau verbracht. Der an beiden Fahrzeugen entstandene, unfallbedingte Sachschaden wurde mit circa 1500,-EUR angegeben.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell