Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub in Flüchtlingsunterkunft

Soest (ots)

Am 17. September, gegen 20:25 Uhr, kam es in einer Flüchtlingsunterkunft auf dem Belgierweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Algeriern (24 und 28 Jahre) und zwei aus Pakistan stammenden Personen (26 und 32 Jahre). Die algerischen Zuwanderer griffen die Pakistaner mit einem Baseballschläger und einem Messer an. Sie entwendeten ein Mobiltelefon und Bargeld. Der 26-jährige Pakistaner wurde schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der 32-jährige Pakistaner wurde leicht verletzt. Zwei unbeteiligte Bewohner versuchten bei den Streitigkeiten zu schlichten und wurden dabei ebenfalls leicht verletzt. Die beiden Täter konnten noch auf dem Gelände der Unterkunft durch die hinzugerufenen Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Sie wurden in das Polizeigewahrsam nach Soest verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell