Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Junger Mann mit Pferd unterwegs - Weitere Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag (09.10.2023) wurde aus einem Pferdestall in der Straße "Beim Hasenkreuz" in Möglingen ein Pferd mutmaßlich entwendet. Während der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen am Montagmorgen meldeten bereits mehrere Zeugen einen Reiter ohne Sattel, der zunächst in Möglingen über die Felder in Richtung Schwieberdingen ritt. Der weitere Weg führte vermutlich in Richtung Stuttgart-Stammheim und schließlich nach Ludwigsburg. In der Brenzstraße wurde gegen 9.00 Uhr eine Polizeistreife auf das Duo aufmerksam und stoppte den 19-jährigen Reiter. Das braune Pferd wurde leicht verletzt, da es trotz fehlender Hufeisen über den Asphalt geritten wurde. Es konnte kurz darauf wieder an seine Besitzer übergeben werden. Gegen den jungen Mann wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Etwaige Verstöße gegen das Tierschutzgesetz werden derzeit geprüft. Zeugen, denen der 19-Jährige, der mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet war, zusammen mit dem Pferd bereits am frühen Montagmorgen im Bereich des Pferdehofs aufgefallen war, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 15001-70 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Asperg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell