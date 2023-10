POL-LB: Ludwigsburg: Auto-Poser im Tammerfeld

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, mutmaßlich ein Lkw-Fahrer, beschädigte am Samstag (07.10.2023) zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr zwei am Fahrbahnrand in der Marbacher Straße in Erdmannhausen abgestellte Fahrzeuge. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 7.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. ...

