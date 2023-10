Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (07.10.2023) verübten noch unbekannte Täter zwischen 09:30 Uhr und 20:15 Uhr in der Weinbergstraße in Höfingen einen Wohnungseinbruch. Die Unbekannten hebelten die Balkontür im ersten Obergeschoss auf, wodurch ein Sachschaden von etwa 250 Euro entstand. Nach bisherigem Ermittlungsstand machten sich die Täter, ohne Beute gemacht zu haben, wieder aus dem Staub. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg zu wenden.

