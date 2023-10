Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Reizgas in Schule löst größeren Einsatz der Rettungskräfte aus

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (09.10.2023) kam es gegen 08:45 Uhr zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften an einer Schule in der Berliner Straße in Herrenberg. Vermutlich hatte eine noch unbekannte Person den Reizstoff kurz zuvor in der Jungentoilette versprüht. Als ein Schüler hierauf die Toilette betrat, verspürte er Reizungen der Atemwege. Der Stoff zog im weiteren Verlauf in das Schulgebäude. In der Folge klagten insgesamt 22 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte über Reizungen der Atemwege. Ein Schüler sowie eine Lehrerin mussten vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Schule wurde evakuiert und der Schulbetrieb für den restlichen Montag eingestellt. Kurz nach 10.00 Uhr war der polizeiliche Einsatz vor Ort beendet. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell