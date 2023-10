Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckargröningen: Unfall auf dem Neckarradweg

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 58 Jahre alter Radfahrer, der am Montag (09.10.2023) gegen 17.00 Uhr auf dem Neckarradweg, parallel der Wasenstraße in Neckargröningen in einen Unfall verwickelt wurde. Der Mann war in Richtung Aldingen unterwegs, als ein achtjähriger Junge den Weg plötzlich queren wollte. Das Kind rannte gemäß den derzeitigen Ermittlungen für den Radler nicht erkennbar hinter einem Gebüsch hervor. Der 58-Jährige stürzte in der Folge und stieß dann mit dem Jungen zusammen. Der Radfahrer musste im weiteren Verlauf vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Kind dürfte keine Verletzungen erlitten haben. Der entstandene Sachschaden blieb gering.

