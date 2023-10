Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht mit 3.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (09.10.2023) zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz "Am Japangarten" in Bietigheim geparkten Ford und machte sich anschließend aus dem Staub. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

