Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfallzeuge auf zwei Rädern gesucht

Oberhausen (ots)

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei Oberhausen suchen einen unbekannten Fahrradfahrer, der am Dienstagmittag (29.08.) gegen 12:15 Uhr Zeuge eines Verkehrsunfalls mit Flucht geworden ist. Beim Ausparken an der Virchowstraße 20 (Evangelisches Krankenhaus Oberhausen, EKO), beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen anderen Wagen und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Der unbeteiligte Radfahrer habe sich zu dem Zeitpunkt in Höhe der Hausnummer 39 befunden, wurde Zeuge des Unfalls und forderte den mutmaßlichen Unfallverursacher auf, stehen zu bleiben. Er sei männlich, trug eine Brille und war mit einem silbernen Rad unterwegs.

Falls Sie der Radfahrer sind, können Sie wertvolle Hinweise zum Unfallgeschehen liefern und zur Aufklärung beitragen! Bitte melden Sie sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen unter 0208-826-0 bzw. poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell