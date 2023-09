Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einladung an Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Oberhausen (ots)

Immer wieder werden Seniorinnen und Senioren vor den vielfältigen Maschen der Betrüger gewarnt. Und dennoch werden sie weiterhin Opfer der Kriminellen. Die Schäden, die dadurch entstehen, sind nicht nur materieller Art - oftmals erholen sie sich nicht mehr von dieser schrecklichen Erfahrung.

Deshalb hat die Polizei Oberhausen eine neue Strategie entwickelt, um für die Betrugsmaschen nachhaltig zu sensibilisieren. Neben den verstärkten polizeilichen Maßnahmen wurde die Kampagne #NMDO ins Leben gerufen. Die Idee: Großeltern befüllen gemeinsam mit den Kindern oder Enkelkindern ein Stickeralbum. Darin ist Platz für personalisierte Inhalte, vor allem ist es aber prall gefüllt mit vielen Verhaltensweisen und Tipps, um gegen Betrüger gewappnet zu sein.

Die Idee kam so gut an, dass Innenminister Herbert Reul persönlich den Startschuss für die Kampagne "Nicht mit Deiner Oma - Nicht mit Deinem Opa" geben möchte. Er wird sie in der Rolandschule den ersten Sammel-Teams, bestehend aus Großeltern und Kindern, übergeben. Dazu möchten wir Sie als Medienvertreterinnen und Medienvertreter ganz herzlich einladen.

Datum: Mittwoch, den 6. September 2023

Start: 9:00 - 10:00 Uhr

Ort: Rolandschule, Straßburger Straße 212 in 46045 Oberhausen

Im Vorfeld bzw. Anschluss der Veranstaltung gibt es die Möglichkeit für Gespräche bzw. O-Töne mit dem Innenminister, den Beteiligten der Polizei sowie den Kooperationspartnern.

Wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben, bitten wir um eine kurze Rückmeldung per E-Mail unter pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Aufgrund der schwierigen Parkplatzsituation wird eine frühzeitige Anfahrt empfohlen.

