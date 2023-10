Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Möglingen: Metallteil führt zu 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine etwa 180 cm lange, schwarze Stange mit einem Durchmesser von rund 3 cm schlug am Montag (09.10.2023) gegen 13.30 Uhr in den Motorraum eines Land Rover ein, als dessen 55 Jahre alte Fahrerin sich kurz vor der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd befand. Die Frau, die in Richtung Heilbronn unterwegs war, hatte noch Sekunden zuvor einen Gegenstand wahrgenommen, der von links in Richtung des Fahrzeugs geflogen war. Die Stange drang unterhalb der Scheinwerfer auf der linken Seite in den Motorraum ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Woher die Stange stammte, konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können oder weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge durch das Metallteil ebenfalls beschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

