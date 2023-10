Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: 25-jähriger Mercedes-Fahrer ohne Führerschein in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (10.10.2023) ereignete sich gegen 11.15 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Leonberg-Ost ein Unfall. Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer, der zunächst auf der Bundesstraße 295 in Richtung Leonberg unterwegs war, sollte von einer zivilen Streifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Einsatzkräfte dem Fahrer mittels der Anhaltekelle versuchten zu vermitteln, dass er ihnen folgen sollte, gab dieser plötzlich Gas und fuhr davon. Er fuhr an der Anschlussstelle Leonberg-West auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auf, wo er weiter beschleunigte. Als er die Anschlussstelle Leonberg-Ost nutzen wollte, um die Autobahn zu verlassen, kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der 25-jährige Fahrer wurde nicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Entsprechende Test verliefen positiv, so dass sich der Mann auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 19.000 Euro geschätzt. Der BMW wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die durch den Unfall herausgerissene Schutzplanken mussten durch die Autobahnmeisterei wieder instandgesetzt werden, so dass die betreffende Anschlussstelle bis gegen 14.30 Uhr gesperrt bleiben musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell