POL-LB: Löchgau: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 33-jähriger Motorradfahrer am Dienstag (10.10.2023) nach einem Unfall kurz nach 07.00 Uhr auf der Landesstraße 1107 zwischen Bietigheim-Bissingen und Löchgau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer stand in der Gegenrichtung in einem verkehrsbedingten Stau und wollte auf Höhe eines Feldwegs wenden. Vermutlich übersah er hierbei den Honda-Lenker, der aufgrund des wendenden Audi eine Vollbremsung einleiten musste und in der Folge stürzte. Samt der Honda rutschte der 33-Jährige anschließend über den Asphalt und stieß gegen den Mercedes eines 47-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die L 1107 für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

