POL-WES: Voerde - Polizei sucht Unfallzeugin

Moers (ots) - Am Dienstag gegen 13.15 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Nieper Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 92-Jährige schwer verletzte. Die Moerserin lief mit ihrem Rollator über den Parkplatz in Richtung der Nieper Straße. Am Ende der Parkplatzreihe wollte sie nach rechts weiter in Richtung Nieper Straße laufen. In diesem Moment kam ihr das Auto eines 61-jährigen ...

