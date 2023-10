Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Unfallflucht in der Holderstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag (10.10.2023) innerhalb weniger Minuten in der Holderstraße in Freiberg am Neckar ereignete. Der Fahrer eines BMW parkte sein Fahrzeug gegen 17.00 Uhr am Straßenrand ab und kehrte rund fünf Minuten später wieder zu seinem PKW zurück. Nun musste er feststellen, dass die hintere Stoßstange und der linke Kotflügel einen Unfallschaden aufwiesen. Ein möglicher Verursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell