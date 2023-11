Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Jena (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am 30.04.2023 kam es gegen 05.00 Uhr morgens zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Johannisstraße. Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten vor einem Imbissgeschäft wirkten eine bereits bekannte Täterin sowie zwei unbekannte männliche Täter in grober Art und Weise auf einen 41-jährigen Mann ein. Diesen brachte einer der unbekannten Männer zu Boden. Anschließend traten die drei Täter gemeinsam auf den am Boden liegenden 41-Jährigen ein. Durch den Angriff erlitt der Mann schwere Verletzungen, welche im Krankhaus behandelt werden mussten.

Nun fahndet die Kriminalpolizei Jena nach den zwei männlichen, unbekannten Tätern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Männern geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03641 81 2464 oder per Mail an kpi.jena.@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens 0110390/2023 gegeben.

