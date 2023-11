Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Während des Einkaufs beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Als ein 83-Jähriger am Montagnachmittag von seinem Einkauf zurückkehrte, stellte er auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der oberen Donitzschkau an seinem geparkten Fahrzeug Beschädigungen fest. An dem Mitsubishi war dabei der hintere, linke Kotflügel zu Schaden gekommen. Angaben zu dem Verursacher konnte der Mann nicht machen. Dieser entfernte sich pflichtwidrig.

