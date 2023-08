Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zahlreiche versuchte und vollendete Einbrüche

Altena (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu mehreren versuchten und vollendeten Einbrüchen im Stadtgebiet Altena. In der Nettestraße brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung ein, indem er eine Tür aufbrach. Er machte offenbar keine Beute. An einer Wohnung in derselben Straße scheiterte der Einbruchsversuch am standhaltenden Fenster.

In der Schulstraße brach ein Unbekannter über ein Fenster in eine Praxis für Physiotherapie ein. Der Täter erbeutete Bargeld und einen Laptop. Eine Zeugin beobachtete am Dienstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, einen Mann, der sich schnellen Schrittes von der betroffenen Praxis entfernte. Er wird als 20 bis 30 Jahre alt und ca. 1.90 bis 2.00m groß beschrieben. Er war dunkel gekleidet und trug helle Schuhe. Möglicherweise steht der Unbekannte mit dem Einbruch in Verbindung.

In der Bachstraße versuchte ein Täter in eine Kfz-Werkstatt einzubrechen. Er scheiterte mit seinem Vorhaben jedoch, da er nicht ins Innere gelangte. Gleiches gilt für einen Einbruchsversuch in eine Firma an der Rosmarter Allee.

In eine Werkstatt Vorm Kalkofen drang ein unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster ein. Er durchsuchte anschließend den Innenraum. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

In der Friedhofsstraße warf ein unbekannter Täter Steine durch die Fensterscheibe einer Tierarztpraxis und gelangte so ins Innere. Der Täter erbeutete Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft auch mögliche Zusammenhänge. Zu allen genannten Fällen nimmt die Polizeiwache in Altena Zeugenhinweise unter 02352/9199-0 entgegen. (schl)

