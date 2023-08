POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Iserlohn (ots) - Ein in Iserlohn wohnhafter Mann (22) betrat gestern, 12.39 Uhr, eine Apotheke an der Untergrüner Straße. Dort schlug er mit einer Hantelscheibe diverse Regale ein und bedrohte Mitarbeiterinnen mit einem Messer. Verletzt wurde niemand. Auch nach Eintreffen der Polizeistreife verhielt er sich weiterhin aggressiv und musste überwältigt und gefesselt werden. Das Ordnungsamt und ein Arzt wiesen ihn zwangsweise in eine psychiatrische Klinik ein. Gegen ihn wird ...

