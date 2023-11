Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Apolda (ots)

In dem Zeitraum vom 10.11.2023 abends bis 11.11.2023 vormittags wurde, An der Marke, in Apolda, ein Pkw beschmiert. Die Motorhaube eines silber-schwarzen Mini wurde mit roter Farbe verunstaltet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

