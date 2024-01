Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Umgestürzter Baum, Einbrüche, Raub, Unfälle, Auseinandersetzung bei Faschingsveranstaltung

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Verkehrsbehinderung auf der B 465

Eine umgestürzte Tanne hat am Samstag zu einer mehrstündigen Verkehrsbehinderung auf der Seeburger Steige geführt. Waldarbeiter stellten gegen 11.05 Uhr fest, dass der 12-15 Meter lange Baum auf einem dort befindlichen Felsen umgestürzt war und drohte auf die Fahrbahn zu rutschen. Der Baum wurde durch die Bergwacht mit Unterstützung der Feuerwehr Bad Urach gesichert und zerlegt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, die Bergwacht mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort. Da zudem die Gefahr bestand, dass Felsbrocken auf die Straße stürzen, wurde die Straße für den Verkehr zeitweise voll gesperrt. Gegen 15.20 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Schule eingebrochen und randaliert

In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 14.40 Uhr, sind Unbekannte in eine Schule in der Anemonenstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zunächst über eine Feuertreppe an mehrere Fenster im Obergeschoss und öffneten diese auf bislang unbekannte Art und Weise. Im Inneren wurden mehrere Klassenräume betreten und dort Wasserhähne aufgedreht, Tische umgeworfen sowie mehrere Beamer, Laptops und Bildschirme zerstört. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Filderstadt sicherte die Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch

In der Nacht zum Samstag ist es in Leinfelden zu einem versuchten Einbruch in der Volkshochschule sowie der Stadtbibliothek gekommen. Unbekannte Täter gelangten zwischen 20.30 Uhr und 08.45 Uhr in den Gebäudekomplex am Neuen Markt und machten sich darin an mehreren Türen zu schaffen. Stehlgut konnte dabei nicht erlangt werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nürtingen (ES): Handtasche geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstagabend in der Nürtinger Innenstadt ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief eine 17-Jährige gegen 18.55 Uhr entlang der Heiligkreuzstraße, als sie auf Höhe der Einmündung zur Lampertstraße auf zwei ihr unbekannte männliche Personen traf. Einer der beiden stieß die junge Frau unvermittelt zu Boden, währenddessen der zweite versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Dies gelang ihm aufgrund der Gegenwehr erst nach weiteren Fußtritten gegen die am Boden liegende Geschädigte. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten mit der Handtasche und einem darin enthaltenen geringen Bargeldbetrag durch einen Fußweg in die Neckarsteige und weiter bergab in Richtung Stadtbrücke. Die Geschädigte blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber verlief negativ. Einer der Angreifer wird beschrieben als circa 25-30 Jahre alt, 175 cm groß, dunklen Haaren und sportlicher Figur. Er trug schwarze Oberbekleidung. Der zweite Täter war etwa gleichaltrig, 180-185 cm groß und mit einem schwarzen Hoodie, schwarzer Basecap und einer hellen Hose sowie hellen Turnschuhen bekleidet. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.

Ostfildern-Kemnat (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In der Zeit zwischen Samstag 13.15 Uhr und 20.20 Uhr haben sich Unbekannte durch das Aufhebeln einer Terrassentüre Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Ulrichstraße verschafft. Im Inneren wurden Schränke und Kommoden nach Stehlbarem durchsucht. Es wurden Elektrogeräte, Schmuck und Bargeld entwendet. Der Wert des Diebesguts kann bislang noch nicht beziffert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Wolfschlugen (ES): Auseinandersetzung bei Faschingsveranstaltung

Am Rande einer Faschingsveranstaltung ist es Samstagnacht zu zwei Auseinandersetzungen gekommen. Gegen 01.35 Uhr sowie gegen 02.05 Uhr wurde die Polizei über Schlägereien in Kenntnis gesetzt. Hierbei handelte es sich jeweils um Körperverletzungen bei denen mehrere teils erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Personen beteiligt waren. Mindestens eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Während der Sachverhaltsaufnahmen kam es immer wieder zu Solidarisierungshandlungen seitens weiterer, größtenteils unter Alkoholeinfluss stehender Personen mit den Beteiligten und insbesondere gegen die Maßnahmen der anwesenden Polizeieinsatzkräfte. Hier kam es aus einer größeren Personengruppe teils zu Beleidigungen und Provokationen gegen die Beamten, weshalb zur Befriedung der Lage zeitweise bis zu 14 Streifenwagenbesatzungen erforderlich waren. Durch einen Beteiligten einer Schlägerei wurden die aufnehmenden Polizeibeamten mehrfach beleidigt, außerdem kam es zu einer Widerstandshandlung, welche für ihn in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Nürtingen endete. Gegen weitere Personen wurden Platzverweise ausgesprochen und durchgesetzt. Die Polizei hat Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen mehrere Personen eingeleitet.

Rottenburg (TÜ): Motorradunfall

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L 370 am Samstagnachmittag zugezogen. Der 59-Jährige befuhr gegen 14 Uhr auf seiner BMW die Landstraße von Bad Niedernau in Richtung Rottenburg. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte in der Folge mehrere Meter weit eine Böschung hinunter. Der Verletzte wurde zunächst von der Feuerwehr geborgen. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die L 370 teilweise gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Tübingen (TÜ): Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen (Zeugen und Geschädigte gesucht)

Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen nach einem Unbekannten aufgenommen, der in der Zeit zwischen Freitag, 22.00 Uhr, und Samstag, 07.45 Uhr, an insgesamt zehn in der Rappenberghalde geparkten Fahrzeugen Reifen zerstochen hat. Der hierbei entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern, dürfte ersten Schätzungen nach aber insgesamt mehrere tausend Euro betragen. Gegenstand der Ermittlungen ist zudem, ob ein Zusammenhang zu mehreren politisch motivierten Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Tübingen aus der jüngsten Vergangenheit besteht (siehe Pressemitteilung vom 18.01.2024 / 16.48 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5695026). Daher sucht die Polizei Zeugen und weitere Geschädigte, welche gebeten werden, sich beim Polizeirevier Tübingen unter 07071/972-8660 zu melden.

Albstadt (ZAK): Unfall im Kreisverkehr

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Sonntagmorgen in Albstadt gekommen. Gegen 01.13 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Toyota, welcher mit fünf Personen besetzt war, den Kreisverkehr von der Langwatte kommend entgegen der Fahrtrichtung, um in die Truchtelfinger Straße auszufahren. Zuvor befuhr ein 18-jähriger Volkswagenfahrer ebenfalls von der Langwatte kommend ordnungsgemäß in den Kreisverkehr ein und wollte diesen in die Truchtelfinger Straße verlassen. In der Ausfahrt kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der die 19-jährige Beifahrerin des Toyota leicht verletzt wurde. Sie musste vorsorglich von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zudem wird gegen ihn wegen einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell